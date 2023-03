Alice Santos falou sobre as polémicas em que se viu envolvida no TikTok, antes de entrar no reality show.

Alice Santos, uma das concorrentes do novo reality show da TVI 'O Triângulo', já era bastante polémica antes mesmo de entrar no programa. A digital influencer foi alvo de muitas críticas no TikTok devido às controversas opiniões sobre a depressão. Confrontada com o assunto na casa, Alice explicou a origem da polémica. "Uma pessoa perguntou-me nos comentários do TikTok: 'queria saber a tua opinião sobre ansiolíticos e antidepressivos'. Sou uma pessoa do estilo de vida saudável e a minha resposta foi: nunca tomo medicamentos, nunca estou doente - não vou ao médico há mais de sete anos e disse que não é por acaso. Digo às pessoas 'foquem-se em ter uma boa nutrição, apanhem sol, exercitem-se todos os dias e não há cá depressão'", contextualiza. Não ficando indiferente, Mariana Duarte atirou: "Eu não te conheço, não sei se aquilo é uma personagem que criaste para teres mais seguidores e seres mais polémica mas, sinceramente, irritas-me solenemente. Ainda estou a dar o benefício da dúvida de ser uma personagem que criaste, queres fama, queres seguidores, é legítimo e criaste essa estratégia". Alice admitiu que tinha uma estratégia mista e que os comentários de Mariana em nada a afetavam. Veja o momento. Leia Também: Concorrente polémica d'O Triângulo' é contra os médicos: "Negócio sujo"