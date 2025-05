Foi em tom de desabafo que Vânia Sá falou da atualidade política em Portugal, bem como das redes sociais e da forma como estas funcionam - o que a deixa visivelmente indignada.

Num vídeo, que poderá ver na galeria, a antiga concorrente de reality show começou por criticar Mariana Mortágua pelo discurso que esta fez num dos comícios do Bloco de Esquerda.

"O país está com tantos problemas graves e ela está no discurso dela a falar sobre o Numeiro? Quer se goste, quer não se goste, o rapaz é falado. E ela está no momento dela, a apelar para governar o país, a dizer que pessoas como o Numeiro não deviam existir", começa por dizer.

Entretanto, fez uma reflexão sobre as redes sociais: "O problema das redes sociais é que toda a gente quer ser o primeiro a fazer tudo. O que viraliza é o que choca. Podemos ver por mim: fui expulsa de uma gala porque estava com um vestido com publicidade, ganhei 40 mil seguidores, trabalho 15 horas por dia, não ganho um seguidor e ainda perco porque a minha vida é uma seca".

"Inevitavelmente pessoas mais polémicas ganham mais dinheiro com o Instagram", realça ainda.

"Existem os 'Grilinhas' [Tiago Grila] desta vida, que as pessoas seguem e admiram, é dos gajos que mais ganha no TikTok. Se tu consegues achar piada e seguir um gajo assim, estamos todos perdidos. Vocês não gostam de seguir quem trabalha, quem realmente faz por mérito, gostam de seguir merda", atira.

"Isto cada vez mais está uma disputa para quem é mais idiota", completa.

