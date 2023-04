Alice Santos foi a escolha dos espectadores de 'O Triângulo' para abandonar a casa este domingo, 16 de abril.

A jovem, que entrou no formato com o estatuto de estrela do TikTok, não conseguiu manter-se no jogo e pelos comentadores em estúdio acabou por ser acusada de se ter tornado inativa.

Alice Santos, recorde-se, tornou-se conhecida nas redes sociais pelas suas polémicas declarações relacionadas com a saúde, ideias que sublinhou durante a sua participação neste programa da TVI.

