Cristiana Jesus e Cláudio Alegre tiraram uns dias de férias a dois. Antes da partida, a ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' deixou uma mensagem nas stories da sua página de Instagram onde confessa o quanto lhe custa estar longe do filho, Guilherme, de dois anos.

"A minha maior ansiedade vos garanto que tem a ver com o Guilherme. No ano passado os primeiros dias foram horríveis. Lembro-me de pôr os pés nas Maldivas e chorar baba e ranho, as pessoas olhavam para mim como se fosse uma louca" contou.

No entanto, não deixa de tirar uns dias para estar apenas com o marido, que, diz, "também é importante".

"Desta vez acredito que não vai ser diferente. Estamos sempre juntos e sei que sentirei muito a sua falta. Mas o tempo para o casal também é importante, vem um ano de muito trabalho pela frente. Sinto que a minha cabeça precisa de parar. Precisamos de renovar energias. Precisamos do nosso tempo. Como casal mas também pessoas individuais. E saber quando parar é extremamente importante para a nossa sanidade mental", rematou.

© Instagram

