Cristiana Jesus tem vindo a tentar ajudar algumas famílias que a procuraram através das redes sociais e assumiram ter dificuldades financeiras. No Instagram, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' fez um desabafo, revelando situações desagradáveis com as quais já se deparou.

"Venho informar a todos os pedidos de ajuda que temos recebido ultimamente que infelizmente não podemos ajudar monetariamente todos, sendo que também já fui enganada diversas vezes", começou por dizer.

"Diziam passar-se por pessoas que estavam a necessitar de dinheiro para dar de comer aos filhos e pagar as rendas e no final era tudo mentira e provavelmente com mais poses económicas que nós", contou ainda.

Cristiana aconselhou ainda que as pessoas que lhe pediram ajuda o façam também às "instituições próximas".

