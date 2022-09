Cristiana Jesus recorreu esta quarta-feira, dia 21 de setembro, para assinalar o terceiro aniversário do casamento com Cláudio Alegre.

"Não somos de nenhum conto de fadas, não somos dos perfeitos, mas somos dos reais, dos que perante as adversidades tentam sempre que no fim do dia exista um final feliz", escreveu a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' na legenda de ambos em Paris.

