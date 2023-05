Lionel Richie foi um dos artistas que estiveram presentes na coroação do rei Carlos III e que atuaram no concerto oficial (que aconteceu em Windsor).

Falando do relacionamento com o monarca, Lionel disse numa entrevista ao Extra que o soberano tem "um sentido de humor incrível".

"Conheço o rei há algum tempo. De facto, ele tem um sentido de humor incrível que pouca gente conhece. É um comediante em segredo", disse o artista, de 73 anos.

Tendo isto em conta, Lionel nota que concordar em fazer uma aparição especial no 'Ídolos', versão americana, não foi tão difícil como pareceu.

"O momento alto para mim foi quando me encontrei com o rei no dia a seguir à coroação e perguntei se gostaria de aparecer no 'Ídolos' e ele disse que 'sim'", relata.

"O segundo melhor momento foi quando ele perguntou: 'posso levar a rainha?'. 'Claro'", descreve.

"Eles são um casal fantástico. Para além disso têm trazido muito bem ao mundo com a Prince's Trust", completa, referindo-se à associação do monarca do qual é embaixador.

