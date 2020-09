Britney Spears resolveu abrir o coração aos seus seguidores para falar sobre a pressão a que sempre esteve sujeita por ser uma estrela de Hollywood e para pela primeira vez mostrar-se "sem montes e montes de maquilhagem".

"Pela primeira vez na minha vida estou a mostrar-me sem montes e montes de maquilhagem!! Estas imagens mostram um pouco mais o meu rosto, o que é muito assustador para mim", começa por dizer a celebridade.

"Crescer em Hollywood é difícil!! É tudo em torno da nossa imagem e a imprensa pode ser muito maldosa... 'Porque é que ela parece tão velha?', 'porque que ela parece tão jovem?', 'porque é que ela está tão grande?', 'porque é que ela está tão magra?' Como Selena Gomez diz: O mundo pode ser um lugar nojento, mate-os com bondade...", acrescentou Britney, citando a música 'Kill Them With Kindness', de Selena Gomez.

Por fim, a sua mensagem terminou com um sentido agradecimento aos fãs que em todas as fases da sua vida sempre a apoiaram.

