É o mais recente desenvolvimento sobre o 'caso' Britney Spears. O pai da artista pediu ao tribunal que aceite novamente Andrew Wallet como 'co-gestor' da vida da cantora

Dizemos novamente porque, na verdade, Andrew Wallet já foi, até há pouco tempo, responsável pelas decisões sobre a vida de Britney, cargo ao qual renunciou em 2019 por conflitos criados contra outros membros da equipa responsável pelo rumo pessoal e profissional da artista.

De acordo com o portal The Blast, que teve acesso exclusivo aos documentos judiciais, Jamie Spears entregou uma petição para que Andrew Wallet volte a fazer parte dessa mesma equipa, assumindo assim a 'co-gestão' - juntamente com o pai - da vida de Brtiney.

No mesmo documento, o progenitor alega ainda necessitar de ajuda e aconselhamento sobre temas da vida da artista, nomeadamente as suas finanças, saúde e até carreira da cantora.

