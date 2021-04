Casado há 32 anos com Rebecca, Terry Crews respira de alívio por ter conseguido manter a união, apesar dos inúmeros desafios por que passou e que por pouco não levaram ao divórcio.

E agora pergunta-se: Qual o segredo para um relacionamento tão duradouro? Para o ator foi não ter dado ouvidos às opiniões "invejosas" dos amigos.

Segundo a revista People, o casal quase se separou em 2010, depois da estrela de 'Brooklyn Nine-Nine' confessar ter sido infiel e de ter um vício em pornografia.

"Há certas pessoas na minha vida que sempre tiveram inveja da nossa relação e que se calhar nem se aperceberam", afirmou durante uma entrevista ao Page Six. "Elas diriam, 'agora és livre, estás à vontade', e eu pensei, 'espera um minuto - mas tu não tens ninguém'. E começas a perceber que é melhor estares em casa", notou.

Crews comparou estas opiniões às pessoas que tentam mostrar uma vida perfeita no Instagram. "Não há lá nada, é tudo falso", argumentou.

Note-se que Terry, de 52 anos e Rebecca, de 55, reataram o casamento depois do ator ter prometido recorrer a sessões de terapia e a um processo de reabilitação para superar o vício.

"Não há mais ninguém que me conheça de verdade. Eu pensava, 'quem é que a vai substituir? Ninguém pode substituir as coisas por que passamos'. Sou grato pela nossa relação nunca ter chegado a um ponto em que não havia mais volta, isso é muito sério", completa.

Estas declarações surgiram a propósito de um documentário que irá ser lançado por Terry Crews precisamente acerca do assunto. 'Stronger Together' vai estar disponível no Audible a partir do dia 15 de abril.

