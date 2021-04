Adam Levine deu provas de que está disposto a quase tudo para ser um verdadeiro super pai. Sem qualquer tipo de preconceito, o cantor vestiu-se esta quarta-feira a combinar com a mulher e as duas filhas... usando um vestido igual ao delas.

"As meninas querem apenas divertir-se", pode ler-se na legenda de uma fotografia onde o vocalista dos Maroon 5 surge a combinar com uma das suas filhas e a esposa, Behati Prinsloo, vestida de igual à outra filha do casal.

Recorde-se que Adam Levine e Behati Prinsloo são pais de Dusty Rose, de quatro anos, e Gio Grace, de três - as meninas que vemos na imagem.

