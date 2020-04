Teresa Guilherme esteve na manhã desta segunda-feira, dia 13, em direto no programa 'Você na TV', da TVI. A apresentadora conversou com Manuel Luís Goucha através de videochamda e acabou por contar de que forma está a viver a pandemia do novo coronavírus.

Em casa de quarentena há mais 30 dias, Teresa encontra-se sozinha e sem a companhia da mãe - que preferiu ficar em sua casa.

Para ocupar o tempo e a mente, o antigo rosto do 'Big Brother' tem feito várias atividades no seu Instagram. Mas ocupar-se não é a sua única preocupação, Teresa tenta também manter a forma nestes dias que passa em casa. Como? O segredo é o jejum intermitente, algo que também é partilhado por Manuel Luís Goucha

"Estou a fazer jejum intermitente para não engordar nesta altura", confessou a apresentadora que passa durante a noite 14 horas sem comer. Já Manuel Luís Goucha diz partilhar do mesmo segredo. Este passa 12 horas em jejum depois da última refeição do dia.

