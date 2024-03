Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira formam um dos casais mais acarinhados pelo público. Numa entrevista conjunta que deram ao programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, o casal revelou o 'segredo' da sua união.

"Acho muita graça porque agora já sou o marido de Rui Oliveira para muitas notícias e o Rui faz questão de me acentuar isso", notou o apresentador da TVI em tom de brincadeira.

Já Rui afirmou que no início da sua relação era mais "difícil" por causa do lado mais sério de Goucha. Contudo, com os anos, esta situação mudou: "Agora já está quase ótimo na leveza", assegurou.

"E eu dei-lhe disciplina, [mas] ainda não consigo que seja pontual", acrescentou Manuel, entre risos.

Falando sobre o 'segredo' para o sucesso do seu relacionamento, Manuel explicou: "Acho que é o respeito pela individualidade. O Rui é o Rui, eu sou eu, temos muita coisa em comum e muitas coisas que nos distingue. É respeitando as diferenças um do outro que se mantém uma relação de 25 anos sem qualquer problema até hoje. Amanhã não sei".

