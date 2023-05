São várias as formas como as pessoas tratam Manuel Luís Goucha. Há quem o chame apenas de Manuel, outros de Manel e ainda quem se fique pelo Goucha. No entanto, e em relação ao apelido, já foram muitos os casos de admiradores que o tratam por 'Roucha'.

Esta quarta-feira, 24 de maio, o apresentador aproveitou para brincar com a 'alcunha' uma vez que se encontra vestido de roxo.

"Ò Rouxa", lê-se na legenda da publicação.

Os seguidores não só acharam graça às palavras, como teceram diversos elogios à indumentária do comentador, que dizem ter assentado que 'nem uma luva'.

Ora veja:

Recorde-se que no passado fim de semana, Manuel fez um desabafo através de um vídeo na mesma plataforma social, após ser criticado por ter um quadro com um touro desenhado em casa (Goucha grava vídeo após críticas: "Oh meus senhores, ganhem uma vida!").

