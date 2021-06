Sofia Ribeiro está a viver dias de sonho no Dubai, na companhia de um dos seus melhores amigos, e esta quarta-feira partilhou com os fãs o 'ninho' onde foram recebidos.

A atriz está hospedada no Five Palm Jumeirah Dubai, do grupo Four Seasons. Este resort de luxo fica em Jumeirah Beach, uma das zonas mais privilegiadas do Dubai e, segundo Sofia Ribeiro, dentro do próprio hotel podem encontrar-se "alguns dos melhores e mais conhecidos restaurantes e clubes de praia".

A título de curiosidade, uma noite neste resort pode custar entre os 170 e os 2700 euros.

Espreite abaixo as imagens partilhadas pela atriz.

