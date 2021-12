Faz hoje dois anos desde que o DJ Magazino tomou conhecimento do seu diagnóstico de leucemia. Desde então, a sua vida tem sido marcada por diversas lutas contra a doença.

Ainda assim, o artista opta por encarar a vida sempre pelo lado positivo, notando que a data é motivo de festejos e não o contrário.

"Neste período aprendi que mesmo as pequenas vitórias são para se celebrarem, sempre! E estar vivo ao fim de 2 anos nesta montanha russa… pá, estou muito empenado, sim é verdade, mas estou vivo!", nota.

"O 'segredo' é conseguir viver feliz com todas as limitações que o meu corpo me vai impondo", acrescenta, dando vários exemplos práticos no seu caso.

"Não consigo subir a rua da minha casa sem parar 2 vezes por uns minutos? Paro e sento-me à porta das casas, as vizinhas da Madragoa já me conhecem e dão-me água para o caminho.

Não posso comer sushi que tanto gostava? Como o peixe fresco feito na grelha ou no forno a acompanhar com banda sonora japonesa.

O coma emagreceu-me tanto, ao ponto de cair um implante que tinha na boca à direita, não posso ir ao dentista há 2 anos por ter as plaquetas muitos baixas e haver risco máximo de hemorragia, solução - mastigo com o lado esquerdo, não me restava outra alternativa. Perdi parte da visão do olho direito? OK, o esquerdo está bom e passa a ver pelos dois.

Muitos ciclos seguidos de quimio trouxeram-me disfunção erétil? Não há stress, abraço os meus amigos e digo-lhes o quanto os amo, não é um orgasmo mas acreditem que dá muito prazer.

Três operações junto ao ânus na nádega esquerda? Sento-me sempre com a nádega direita primeiro para amortecer o impacto. Arranja-se sempre maneira de dar a volta.

Agora em plena recuperação da quimio apanhei uma pneumonia, 4 antibióticos para ajudar mas cada vez que respiro fundo parece que levo facadas no lado direito das costas. Mas para isto também já arranjei uma solução, deito-me de lado na cama para o lado direito, espero 30 segundos e já posso respirar fundo sem dor durante alguns minutos antes que ela volte".

"Claro que vou arranjando soluções para os novos limites à espera que um dia consiga curar-me e voltar ao normal, enquanto esse dia não chega, vivo feliz com os meus limites. Hoje é para celebrar, claro! E de braço no ar", completa.

Leia Também: DJ Magazino: "Aguentei-me à dor. Sobrevivi a mais um ciclo de quimio"