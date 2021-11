O DJ Magazino atualizou esta sexta-feira, 26 de novembro, os fãs relativamente ao seu estado de saúde, uma vez que continua a lutar contra uma leucemia.

O artista revelou que teve alta na quarta-feira, 24 de novembro, depois de mais um ciclo de quimioterapia.

"Perdi o cabelo, a barba, perdi algumas vezes a noção de onde estava, tive muito distúrbio mental mas no meio de tanta morfina lá me fui aguentando à dor e sobrevivi a mais um ciclo de quimio. Tive alta na quarta feira", começa por referir.

"Foram 3 semanas arrasadoras. O resultado deste ciclo de quimio ficou aquém do que as minhas médicas queriam mas ao menos a doença regrediu um pouco e deu-me mais uma balão de oxigénio para as próximas semanas. Basicamente é acreditar que possa aparecer alguma nova terapia, e eu acredito!", sublinha, mantendo sempre a esperança contra todas as probabilidades.

"Vou demorar a recompor-me mas não perdi a esperança, aliás, por muito que possa ser uma ilusão, nunca me tirem a esperança de sobreviver, é isso que me faz não baixar os braços. Durante estas semanas fui recebendo cartas e uma delas marcou-me pela simplicidade", refere ainda.

"O secretário de estado da Saúde, Lacerda Sales, escreveu-me com o intuito de me motivar e agradecer pelo sinal de esperança que vou passando ao país, obrigado pelo gesto. Pelo meio ainda celebrei mais um aniversário, foi diferente mas as minhas amigas enfermeiras e auxiliares, o meu Pai e o meu irmão fizeram-me o dia", conclui.

