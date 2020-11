Rui Pedro tomou a decisão de abandonar a casa do 'Big Brother' esta quarta-feira, dia 11, depois de ser nomeado diretamente pelo programa devido às atitudes desrespeitosas. O empresário desistiu no dia 59 do jogo, tal como aconteceu com Sónia Jesus, da edição passada.

Foi a ex-concorrente do 'BB2020' que chamou a atenção para este facto na sua conta de Instagram. "É o karma daquela casa. É a praga dos 59 dias. Quem passa os 59 dias, aguenta tudo", disse a vendedora ambulante.

Veja a sua reação no vídeo da galeria.

