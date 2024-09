Dick Van Dyke, de 98 anos, tem andado a falhar com os seus compromissos públicos, tendo já cancelado dois eventos para os quais estava convidado.

Primeiramente, o ator não compareceu na 76.º edição dos Primetime Emmy Awards que decorreu no dia 16 de setembro.

Entre os dias 26 e 28 de setembro, a estrela de ‘Mary Poppins’ era esperada para a 'Fan X', uma convenção de fãs com a duração de três dias e que irá acontecer em Salt Lake City, no Utah.

Para desagrado dos fãs do ator, os organizadores do evento partilharam na rede social Facebook, a notícia de que Dyke não poderia mais comparecer na convenção.

"Lamentamos informar que Dick Van Dyke não poderá viajar para a FanX", pode-se ler na publicação. "Ele expressa a sua gratidão a todos aqueles que continuam a apoiá-lo, mas, com quase 99 anos de idade, viajar e interagir com milhares de pessoas é mais do que ele consegue fazer neste momento".

Nos comentários, os fãs mostraram-se compreensivos, mas preocupados: "Espero que ele esteja bem! Ele é incrível e deve, definitivamente, ter em consideração a sua idade. O Dick é uma lenda", declarou um dos fãs.

Relembre-se que a atuação em 'Days Of Our Lives' levou Dick Van Dyke a conquistar o prémio de melhor ator convidado numa série dramática, tornando-se assim, o homem mais velho a vencer um Emmy.

