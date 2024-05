As mais recentes fotografias dos príncipes herdeiros Haakon e Mette-Marit da Noruega foram divulgadas pela Casa Real na tarde de sexta-feira, dia 24 de maio, e mostram um lado mais próximo e cativante do casal, não só porque os planos escolhidos pelo fotógrafo são muito mais aproximados, como também porque ambos se mostram sorridentes.

Nas fotografias, o príncipe aparece com o uniforme do Exército, enquanto a princesa usa dois visuais diferentes: Um vestido azul celeste, que usou na festa do 18.º aniversário do príncipe Christian da Dinamarca, que se celebrou no ano passado, e um vestido bordeaux, com mangas abalonadas e bordados com motivos florais.

Ambas as peças são de Peter Dundas e os visuais são complementados com uma tiara.

Veja as fotografias na publicação abaixo.

