Filomena Cautela esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Cristina ComVida', espaço no qual mostrou a enorme admiração que nutre pela comunicadora da TVI e pela forma como esta enfrenta todos os desafios.

"Não sei como é que vives e como acordas de manhã com vontade de fazer as coisas", começou por dizer.

"Não sei como é que és capaz de lidar com a pressão, e já nem falo das coisas que as pessoas falam de ti, não sei como é que consegues estar com esse ar e esse sorriso", notou.

Posteriormente concluiu: "Aquilo que tu fazes é dificílimo, ser apresentadora e diretora é muito diferente".

'Programa Cautelar' - o novo desafio de... Cautela

"Este programa que estou a fazer não sei se será dos meus últimos. É das poucas coisas que me faltava fazer em televisão", confessou ainda a apresentadora da RTP, afirmando que o formato era algo "que já queria fazer há muito tempo".

"Corro muitos riscos com este programa, acho que há poucos apresentadores que se tenham colocado neste lugar tão frágil", completou, referindo-se ao desafio intitulado 'Programa Cautelar'.

