Filomena Cautela foi uma das grandes convidadas do programa de hoje de Cristina Ferreira, na TVI. Sempre bem-disposta, a apresentadora da RTP elogiou a nova 'casa' de Cristina, notando que o espaço foi muito bem aproveitado.

Foi neste contexto, que a comunicadora fez uma revelação:

"Sabes que esta casa me custou menos do que a casa [cenário do programa] do Goucha? Só para saberes. As pessoas falam muito, mas depois sabem muito pouco".

Tinha conhecimento desta curiosidade?

Leia Também: "Dia feliz este", diz Cristina Ferreira após grande conquista da TVI