Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam esta terça-feira, 11 de março, no 'Dois às 10', da TVI, a presença de Ossman - concorrente que no último domingo foi expulso do 'Secret Story - Desafio Final'.

A ocasião ficou marcada por um elogio da comunicadora ao empresário.

"Em relação à tua religião, desde a primeira participação que soubemos que ia despertar curiosidade para perceber como é que alguém muçulmano conseguia estar dentro de uma casa destas, cumprindo todos os rituais a que está sujeito. E tu tiveste uma capacidade que eu tiro o chapéu. Nunca usaste isso nem a teu favor, nem no que quer que seja. E foste muito subtil", enalteceu Cristina Ferreira.

"Tive a sorte de ter nas duas casas colegas incríveis que respeitaram tudo, para além da produção e o programa todo", reagiu Ossman, que se mostrou grato por grande parte dos colegas de jogo terem mostrado interesse na sua religião e em conhecer melhor os seus rituais.

"Nunca quis [passar algo em relação à minha religião], mas percebi que ia acabar por passar", referiu, dando conta de que no reality show, como na vida, pretende sempre passar conhecimento a respeito da sua religião de forma "leve e suave".

