Carolina Deslandes faz parte do vasto leque de figuras públicas que decidiram adotar as necessárias medidas de prevenção para evitar a propagação do novo coronavírus.

Em casa com os três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme, a cantora resolveu dar algumas dicas a quem não sabe o que fazer com as crianças neste tempo de quarentena.

"Se estiverem em casa a pensar 'o que é que eu vou fazer com estes miúdos aqui fechados?' Nós temos a sorte de ter jardim. Mas mesmo dentro de casa, transformem as refeições numa festa, brinquem, ajam como uma equipa. Inventem jogos, inventem brincadeiras e desenhos", sugere.

Por fim, Deslandes lembrou um alerta importante: "Vamos tentar controlar o pânico e fazer com que eles se sintam seguros. A todos vocês, mantenham-se seguros. Um dia de cada vez, vamos ultrapassar isto".

Veja na galeria as imagens que mostram como têm sido passados os dias da cantora.

Leia Também: Carolina Deslandes revela quantos quilos perdeu desde que começou a dieta