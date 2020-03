Carolina Delandes associou-se recentemente à Marca Depuralina com o objetivo de mudar a sua vida. A cantora aceitou o desafio de alterar as suas rotinas e hábitos alimentares para conseguir perder pelo menos 10 quilos.

Cerca de dois meses depois de ter começado esta anunciada mudança de hábitos, Deslandes decidiu revelar aos fãs quantos quilos já conseguiu perder.

"Cara de de quem se está a sentir e já mandou abaixo três kilos e continua focada no seu objectivo final", começou por referir, destacando que também a sua participação no programa 'Dança Com as Estrelas' ajudou em todo o processo.

"A verdade é que o convite da Depuralina surgiu na altura perfeita e associada ao exercício e ao dança mudou completamente a minha rotina. Continuo a dizer palavrões antes de ir treinar, mas sei que faz parte do caminho que quero percorrer. É fundamental para mim reunir com a minha nutricionista uma vez por semana, é uma motivação para apresentar resultados", acrescentou, terminando o desabafo com um agradecimento dedicado aos fãs que ajudam a manter-se motivada.

