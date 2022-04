Sara Matos é a convidada do 'Alta Definição' deste sábado, dia 9, para uma conversa intimista com Daniel Oliveira sobre os grandes desafios que vive atualmente na esfera privada e na vida profissional.

Um novo teaser revelado pelo diretor de programas do canal revelou o desabafo da atriz, de 32 anos, sobre o que considera ser "mais duro para a mulher" após o nascimento do bebé.

"Acho que é mesmo a parte de: Ele comeu bem, ele dormiu bem, ele não tem febre… e está a chorar e tu não sabes porquê. E é uma coisa que dói, pelo menos comigo. Quando já tentaste de tudo e ele continua a chorar. É um aperto no coração porque não sabes como gerir isso", disse.

Sara Matos deu as boas-vindas à maternidade há seis meses com o nascimento de Manuel, o primeiro filho em comum com Pedro Teixeira.

A entrevista à SIC focou-se também no grande desafio profissional que a atriz tem em mãos atualmente com a apresentação da nova edição do Ídolos, que estreia na noite de hoje.

