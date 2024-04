O rei Carlos III e a rainha Camilla deram o nó em 2005, depois de anos de luta por um amor impossível à partida.

Ambos já tinham sido casados anteriormente: Carlos III com a princesa Diana (cujo enlace aconteceu em 1981) e Camilla com Andrew Parker Bowles.

Este casamento em particular da soberana durou 22 anos e dele nasceram dois filhos: Tom Parker Bowles e Laura Lopes.

Mesmo depois do divórcio, os dois mantiveram-se próximos e ainda hoje mantêm uma relação de amizade.

Mas afinal, o que se sabe sobre Andrew? É isso que veremos agora.

Início de vida

Andrew nasceu no dia 27 de dezembro de 1939. Filho de Derek e Ann Parker Bowles, é o mais velho de quatro irmãos.

Educado no seio de uma família aristocrática, o pai era bisneto do conde de Macclesfield, enquanto a mãe era neta do milionário Humphrey de Trafford.

A família tinha uma ligação com a Rainha Mãe e Andrew, alegadamente, terá sido pajem na coroação da rainha Isabel II.

Carreira

Andrew estudou no Benedictine Ampleforth College e na Royal Military Academy Sandhurst. Licenciou-se, entretanto, na Royal Horse Guards.

Manteve uma carreira militar durante 34 anos e chegou a ser distinguido com a Queen's Commendation for Bravery no Zimbabué. Durante três anos ficou responsável pela Household Cavalry, regimento de cavalaria do Exército Britânico.

Relação com Camilla

Andrew e Camilla conheceram-se nos anos 60 e foram apresentados pelo irmão mais novo de Andrew, Simon.

Os dois viriam a ter uma relação romântica com várias 'idas e vindas', sendo que num desses momentos em que estiveram afastados, Andrew chegou a namorar com a princesa Ana, irmã do rei Carlos III.



Segundo a especialista em realeza Sally Bedell Smith, a relação entre Ana e Andrew não poderia ser muito "séria" tendo em conta que Andrew era católico, ao contrário da família real, que é protestante.

Em 1973, Andrew e Camilla anunciaram o noivado, decisão que terá sido "forçada" pelo pais do casal, nota Sally.

O casamento

Andrew e Camilla casaram-se a 4 de julho de 1973 numa cerimónia que contou com 800 convidados na Guards Chapel. Entre eles estavam a Rainha Mãe, a princesa Ana e a princesa Margarida. O copo d'água aconteceu no Palácio de St. James.

Após subir ao altar, o casal mudou-se para a Middlewick House em Wiltshire. Em 1974 deram as boas-vindas ao primeiro filho, Tom, e quatro anos mais tarde, a Laura.

O divórcio foi anunciado a 3 de março de 1995: "Durante o nosso casamento tendemos sempre a seguir interesses bastante diferentes, mas nos últimos levamos vidas completamente separadas".

O segundo casamento com Rosemary Pitman

Um ano depois de se separar de Camilla, Andrew casou-se com Rosemary Pitman.

O casal manteve-se junto até à morte de Rosemary, em 2010, vítima de cancro. Camilla, para além de se ter mostrado "profundamente triste" com a notícia, fez questão de estar presente no funeral.



O que é que Andrew anda a fazer agora?

Depois dos seus casamentos, Andrew manteve-se bastante discreto e longe da exposição pública. Contudo, ainda é visto em grande eventos, como é o caso da Royal Ascot.

Este tem uma amizade com a princesa Ana e é, inclusive, padrinho de Zara Tindall.

Novo amor à vista?

A nível pessoal, em dezembro de 2023 foi noticiado que Andrew estaria a viver um romance em segredo com a apresentadora Anne Robinson, o qual durava já há oito meses.

