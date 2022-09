É mesmo ela? Esta foi a reação de grande parte dos fãs de Gwen Stefani ao verem a cantora aparecer no programa de televisão 'Late Night with Seth Meyers'.

A cantora surge na emissão, que foi para o ar a 8 de setembro, com feições no rosto bastante diferentes daquelas a que nos habituou até aqui.

Os fãs não tardaram a reagir às imagens nas redes sociais e as opiniões dividem-se. Enquanto uns acreditam que pode estar inchada por ter feito uma cirurgia estética recentemente, outros apontam para uma intervenção que correu mal ou mesmo uma maquilhagem que, aparentemente, não a favoreceu.

Veja na galeria as imagens que mostram as diferenças no rosto de Gwen Stefani.

