A cozinheira do programa de Cristina Ferreira falou da enorme responsabilidade de ter ficado com as 'chaves' da apresentadora. Cristina não poderia ter ficado mais orgulhosa.

Com Cristina Ferreira de férias, quem ficou a apresentar o seu programa das manhãs da SIC foi João Paulo Sousa e Joana Barrios. A cozinheira da 'casa' de Cristina teve a oportunidade de falar desta enorme responsabilidade e da forma como a encarou. "Isto sou eu a rodar o porta-chaves de casa da patroa", começa por revelar na legenda de uma publicação na sua conta de Instagram. "Se na vida real ter a chave de casa de alguém representa uma enorme responsabilidade porque é essencial ter a confiança e o respeito de quem deixa a chave, imaginem na vida ficcional", adianta. "Isto porque na vida real falo de respeito e responsabilidade numa lógica de um para um; na vida ficcional a coisa já muda de figura... Já é uma relação muito vigiada e com as expectativas todas lá nos píncaros", conclui. Cristina respondeu afirmou: "Eu só dou a chave a quem habita o meu coração". Eis a publicação: Leia Também: Com Cristina Ferreira de férias, saiba quem ficou a tomar conta da 'casa'