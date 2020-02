Cristina Ferreiro aproveitou os festejos do Carnaval para viajar para um local mais resguardado, estando neste momento a desfrutar de uns dias de descanso na Suíça.

Agora sem o vizinho, Cláudio Ramos - que trocou a SIC pela TVI es prepara-se neste momento para apresentar a nova edição do 'Big Brother' -, a apresentadora teve de escolher outros rostos para ficarem à frente da emissão desta segunda-feira.

"Bom dia da minha 'casa' na Suíça. Deixei a 'nossa' bem guardada, com segurança à porta e tudo. Se acontecer alguma coisa digam-me. (Cheira-me que vai haver Carnaval no bairro)", escreveu logo pela manhã a apresentadora na sua página do Instagram.

O programa abriu com João Baião a convencer o segurança, que se encontrava à frente da porta da 'casa' de Cristina, a entrar no estúdio, acabando por conseguir. Entretanto, disfarçou-se de governanta para tentar passar despercebido a João Paulo Sousa, que ficou com a tarefa de tomar conta da 'casa'.

Com a ausência de Cristina, 'O Programa da Cristina' ficou ao encargo de João Paulo Sousa, que está a contar com a ajuda de João Baião e outro rosto habitual, Joana Barrios.

