Em 1995, a princesa Diana deu uma polémica entrevista a Martin Bashir, jornalista da BBC à época.

A conversa foi vista por milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo devido às controversas declarações de Diana, que afirmava que tinha “uma casamento a três”, (referindo-se à relação do príncipe Carlos e de Camilla).

Na mesma entrevista, a princesa notou que nunca seria rainha “porque fazia as coisas de maneira diferente”.

“Pensa que a monarquia precisa de se adaptar e mudar?”, questionou Bashir.

“Percebo que a mudança seja assustadora para as pessoas, especialmente quando não se tem um caminho traçado. É mais confortável ficar no mesmo lugar. Percebo isso. Mas acho que há coisas que poderiam mudar, que aliviariam este impasse, e, por vezes, a relação complicada entre o público e a monarquia. Acho que poderiam andar de mãos dadas em vez de serem tão distantes”, sublinhou a mãe do príncipe Harry e do príncipe William.

Note-se que tais declarações foram reavivadas para o novo documentário da HBO ‘The Princess’, que estreia a 13 de agosto.