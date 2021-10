Já está no ar há uma semana a 5.ª temporada do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. Este domingo, 17 de outubro, foi expulso o primeiro concorrente do programa da SIC.

Foi na quinta de Catarina Manique que a agricultora disse adeus a um dos seus pretendentes. O escolhido para abandonar o programa foi Márcio.

"Não chores que eu não vou para a guerra", disse o pretendente a um dos colegas quando se estava a despedir dos mesmos.

