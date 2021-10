Catarina Manique voltou a aventurar-se no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' de maneira a encontrar um companheiro. Na edição deste domingo, 17 de outubro - onde acabou por dizer adeus a um dos pretendentes, Márcio -, à conversa com Andreia Rodrigues, a agricultora acabou por recordar o seu relacionamento anterior com o agricultor António Hipólito.

"Encaro como uma aprendizagem. Desejo tudo de bom ao António e que ela seja muito feliz, não lhe desejo mal nenhum. Se ele contribuiu para a minha evolução, espero que também tenha contribuído para a evolução dele", sublinhou.

Atualmente, Catarina garante que se sente uma "mulher mais forte e segura". "Com o tempo nós vamos aprendendo aquilo que queremos e o que não queremos", sublinhou.

