"Já começou! O sorriso diz muito! Está no ar a nova edição do 'Quem quer namorar com o Agricultor?'". Foi com estas palavras que Andreia Rodrigues começou por assinalar o início da nova temporada do programa da SIC.

Uma publicação que foi destacada no Instagram este domingo, 10 de outubro, e onde promete: "O que aí vem vai arrancar muitas gargalhadas".

"Muitas emoções, nesta edição Especial onde agricultora e agricultores aproveitam a derradeira oportunidade para dar 'Tudo por Tudo' na busca pelo amor", acrescentou.

