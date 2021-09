Chegou ao fim a quarta temporada do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', no domingo, 19 de setembro, com resultados positivos que deram a vitória à SIC no que diz respeito às audiências, contra o ‘Big Brother 2021’, da TVI.

No dia seguinte à vitória, esta segunda-feira, 20 de setembro, vários jornalistas estiveram à conversa com Andreia Rodrigues na apresentação da nova temporada da SIC. Questionada sobre as audiências, a apresentadora garantiu que “não liga aos números”.

“Gosto imenso de números, adoro matemática, mas neste caso específico não ligo nada aos números. O resultado desta grande final do ‘Agricultor’ para mim tem um significado muito especial. Acima de tudo, que as pessoas gostaram destas pessoas. O público gostou de cada um dos agricultores, gostou destas histórias, envolveu-se com essas histórias, e por isso esteve connosco nesta grande final. Isso para mim é o que mais importa porque os números já são passado", começou por dizer.

"Hoje estamos no presente a falar do futuro. Como também não faço futurologia, não me vou lançar para números no futuro. Portanto, agarro-me, acima de tudo, ao significado de termos tido mais uma vez o público a torcer por estas pessoas”, acrescentou.

“Isso para mim é incrível, é uma sensação maravilhosa saber que as pessoas se envolvem e que acompanharam o ‘Agricultor’. Desde o início até ao final mantiveram-se fiéis a estas pessoas, a estas histórias, e é sinal que se ligaram a elas”, continuou.

Sobre a nova temporada do programa que está prestes a chegar à estação, e que traz agricultores já conhecidos do público que não encontraram a cara-metade, Andreia Rodrigues diz que “todos eles trazem algo diferente”.

“As pessoas que torciam por eles nas edições anteriores vão continuar a torcer. As pessoas que se envolveram com eles vão continuar a estar envolvidas. Acho que isso é o mais importante. Estas pessoas criaram ligações com o público, com pessoas que estavam a torcer para que fossem felizes e acho que vão continuar a torcer para que sejam felizes. E depois há imensas surpresas. Esta temporada não será uma temporada como as outras. Nunca vimos tudo, há sempre novas coisas para mostrar”, destacou.

Questionada sobre se tem mais algum projeto em mãos, Andreia Rodrigues realçou a “quantidade de ativos incríveis que a estação tem”.

“Faz todo o sentido haver uma rotatividade. Esta nova temporada estamos a falar até, sensivelmente, o final deste ano, início do próximo. Há mais um ‘Agricultor’, onde vão dar tudo por tudo. Portanto, para mim é isto que me está reservado e é muito bom. As coisas têm o seu tempo, e todos temos o nosso tempo. Vai saber muito bem agora fazer uma pausa, descansar. Isso também me permite renovar uma série de energias e olhar para as coisas de uma perspetiva diferente que acho que é sempre importante e faz parte do crescimento profissional, este distanciamento que às vezes é necessário. E ter tempo para ver televisão que é uma coisa que gosto de fazer. Esta rotatividade é essencial até para poder dar ao público esta diversidade que é fundamental numa estação”, completou.

