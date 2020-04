Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, esteve esta terça-feira n'O Programa da Cristina' para uma longa entrevista de vida e carreira que teve como foco a atual crise pandémica que a colocou sob os holofotes.

No terminar da conversa, a apresentadora salientou a sua admiração por Graça Freitas e brindou-a com um presente - uma orquídea -, atentando assim à paixão da diretora-geral da Saúde por plantas.

No final desta tarde, a estrela da SIC prestou-lhe um novo tributo, desta vez nas redes sociais, com uma fotografia da médica a segurar o presente.

"Temos tendência a olhar para algumas pessoas como máquinas. Só quando nos deixamos entrar no mundo dos outros percebemos quem são, porque ali chegaram e as suas decisões. Hoje apeteceu-me muito abraçar a Dr. Graça Freitas. No momento em que lhe agradeci por todos nós a sua emoção revelou que, às vezes, é só isso que precisamos. Que nos digam OBRIGADA. E continuamos. Juntos. Nós", escreveu ainda na descrição da imagem.

Leia Também: "Um dia, não sabemos quando, mas vamos sair" desta crise