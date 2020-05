Este domingo, dia 10, comemorou-se o Dia da Mãe em muitos lugares do mundo, incluindo nos Estados Unidos. Como tal, muitas celebridades não olharam a custos para presentearem as suas mães com objetos únicos. Ora, uma dessas pessoas foi Kylie Jenner.

Conforme refere a imprensa internacional, a empresária ofereceu à progenitora, Kris Jenner, uma mala de cristais da marca de luxo, Judith Leiber, avaliada em, sensivelmente, cinco mil euros.

A mala é em forma de leopardo, com um fecho para abertura e acabamentos em pele.

Veja as imagens de seguida.

[A mala oferecida em duas versões]© Instagram/Kylie Jenner

Leia Também: Kris Jenner assinala aniversário da neta. "Amamos-te muito"