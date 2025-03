Kylie Jenner decidiu fazer um divertido vídeo com a mãe para promover o lançamento da sua coleção 'Khy e Poster Girl'. A empreendedora, de 27 anos, desafiou a progenitora para ajudá-la a recriar um momento viral de ambas.

"Lembre-se de não levar a Kris para o set da próxima vez", começou por escrever, na brincadeira, Kylie Jenner ao mostrar um vídeo em que mãe e filha recriam um áudio viral.

Enquanto Kylie desfila com uma das peças da nova coleção, um minivestido de látex preto, que custa 259 dólares e que existe também em vermelho e branco, Kris diz: "Vai, Kylie, vai!"

"Bom trabalho, Kylie! Estás a ir muito bem, querida", continua Kris, enquanto Kylie se mostra envergonhada. "Ótimo trabalho! Sabia que brilharias", termina Kris.

O áudio vem de um episódio anterior do reality show da família Kardashians. No mesmo, mãe e filha estavam a fazer compras num supermercado juntas e as palavras de incentivo de Kris tornaram-se virais.

Leia Também: Kylie Jenner partilha fotos de uma das últimas sessões com Jesus Guerrero