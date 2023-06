Um mês depois de ter dado à luz, Carina Rodrigues resolveu partilhar com os seguidores do Instagram a sua realidade. A irmã de Fanny Rodrigues mostrou "sem filtro" a sua forma física no pós-parto.

"Já perdi os quilinhos todos da gravidez", assegurou a jovem, que a 25 de abril deu à luz o bebé Zayonn.

O menino, recorde-se, nasceu um ano depois de Carina ter chorado a morte dos filhos gémeos. Os bebés nasceram prematuros devido a uma complicação na gestação e acabaram por não resistir.

