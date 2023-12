A morte inesperada de Nuno Graciano não deixou ninguém indiferente. No programa 'Em Família', deste sábado, 9 de dezembro, Lili Caneças - de quem o apresentador era amigo - fez algumas revelações sobre o estado de Nuno, o qual, segundo a própria, não era o melhor.

"O Nuno era a única pessoa que me tratava por tu. 'Ai Lili, estás uma gata, estás gira, estás um máximo'. Ele era super querido, super bem disposto, um guerreiro", começou por recordar Lili, notando que a saída da televisão afetou muito Graciano.

"Estive com o Nuno há muito pouco tempo e ele estava desfeito, (...) com uma grande depressão, com vontade de morrer", lamenta.

"Acho que quando uma pessoa está com vontade de morrer e não pede ajuda psiquiátrica ou psicológica morre mesmo", diz, por fim.

Note-se que Nuno Graciano faleceu esta quinta-feira, 7 de dezembro, após três dias internado no Hospital de Cascais na sequência de um AVC. Tinha 54 anos.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: "As pessoas nem se recordam só nas redes sociais!"

Leia Também: Cláudio Ramos recorda chamada de Nuno Graciano a "pedir ajuda"

__

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535