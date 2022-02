Júlia Belard vive esta quarta-feira, 9 de fevereiro, um dia muito especial ao completar sete anos ao lado do companheiro, Francisco Sérvulo Correia. Uma data que destacou nas redes sociais.

"Diz que já são 7 anos a dar na cabeça do cônjuge. Eu bem tento, é um trabalho constante. Mas é que sou uma mulher fixe sabem, sou mesmo. Ele diz que sou como os Açores, num só dia ‘faz as 4 estações do ano’. Eu digo que ele é sempre primavera! Muito diferentes mas também muito parecidos", começou por escrever na legenda de uma foto de ambos.

"O nosso amor começou com uma história de filme, uma paixão avassaladora cheia de peripécias - nem vos conto - mas a vida real sabe melhor, é na sua construção que está o valor, na superação dos desafios, na resistência face aos obstáculos, na permanência face à duvida, assim é a rocha sobre a qual se constrói a família. Se me perguntarem, o amor verdadeiro não é nenhuma história de encantar. Ou então, o encanto é outro. É muito mais bonito do que aquele que se gosta de contar. É uma história de verdade, com momentos bons e momentos muito menos bons, mas o que realmente conta é vivê-los juntos", continuou.

"Parabéns a nós que outrora fomos jovens e bonitos, antes dos filhos", rematou.

Vale recordar que o casal tem um filho, Matias, que nasceu em junho de 2017.

