Foi na noite do dia 15 de maio de 2020 que Bruno Nogueira viveu um momento único num 'live' de 'Como é que o Bicho Mexe?'. Nesse dia, o humorista andou pela cidade de Lisboa, com Nuno Markl ao volante, e acabaram no Coliseu dos Recreios com todos os que participaram nesta aventura e que acompanharam os portugueses nas noites de confinamento.

Uma 'noite de Natal' que ficará para sempre na memória dos protagonistas e de todos os que os acompanharam em direto no Instagram.

"Parede, 15 de maio de 2020, 22h26, diz-me o iPhone. À porta da minha casa. A emoção de ver um amigo ao vivo, passados tantos meses de confinamento, foi mais forte do que eu imaginava. Mas neste exacto momento, 22h26, nenhum de nós ainda tinha a noção do quão emotiva e emocionante seria aquela noite", começou por lembrar Markl na sua página de Instagram, este sábado, 15 de maio, um ano depois desta aventura.

"Estávamos prestes a arrancar para aquele que ficaria conhecido como 'o Natal de Maio' e, precavidos, não queríamos acreditar que tanta gente fosse mesmo pendurar luzes de Natal nas varandas. Nada de criar expectativas, para não haver desilusão. E não é que penduraram mesmo? Tantas, em todo o lado. Perto e longe - logo aqui, no bairro; em prédios distantes que víamos da Marginal e da A5; em Benfica; no centro de Lisboa. Faz hoje um ano. Ainda me parece que sonhei com aquilo", completou na legenda de uma fotografia em que aparece com Bruno Nogueira. Imagem que foi captada nesta noite especial.

Por sua vez, também Bruno Nogueira assinalou o momento nas stories da sua página de Instagram. "O Natal foi há um ano", recordou.

[Bruno Nogueira]© Instagram

Leia Também: Bruno Nogueira sobre fim do programa: "Foi uma viagem muito bonita"