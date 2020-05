Flávio Furtado resolveu demonstrar o seu afeto por Maria Cerqueira Gomes e, nesta fase de longa quarentena, fez uso nas redes sociais para revelar as saudades que sente da antiga apresentadora do 'Você na TV'.

Como tal, foi com uma fotografia de ambos que lembrou os tempos em que trabalharam juntos e na legenda da mesma teceu generosos elogios à portuense.

"O mundo divide-se em pessoas boas e pessoas más. As pessoas boas têm um sono tranquilo. As pessoas más, essas divertem-se muito mais... A Maria Cerqueira Gomes é uma pessoa boa e tenho muitas saudades dela", escreveu.

Vale lembrar que o comentador da crónica social do programa das manhãs da TVI encontra-se afastado do pequeno ecrã devido à pandemia da Covid-19. Já Maria Cerqueira Gomes encontra-se no Porto a colaborar com o 'Você na TV' com a rubrica 'Copo Meio Cheio'. Posteriormente, passará a repórter do programa.

