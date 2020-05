Há muito que Maria Cerqueira Gomes tinha vindo a anunciar a sua saída do programa 'Você na TV', da TVI. Algo que veio a verificar-se de forma abrupta, devido à pandemia de Covid-19.

Contudo, a apresentadora continua a fazer parte do programa das manhãs, agora apresentado apenas por Manuel Lúis Goucha, com a rubrica 'Copo Meio Cheio'.

Mas e no futuro, o que irá Maria Cerqueira Gomes fazer na TVI?

O rosto da estação de Queluz de Baixo respondeu a esta questão em conversa com Carina Caldeira no programa 'Glitter Late Night', do Porto Canal.

"O meu projeto mais próximo será ligado ao norte e vai ser a descobrir pessoas, no norte, que façam a diferença nas suas cidades, vilas ou aldeias", revelou, explicando que, uma vez mais, esta será uma rubrica do programa 'Você na TV'.

Maria destaca, contudo, que estes são apenas os planos para curto prazo. Em relação ao futuro mais longínquo, esta afirma não saber de todo o que lhe está reservado: "Não sei mesmo", garante.

