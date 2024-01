Muito se especulou sobre a razão que deixou Kate Middleton de fora do delicado momento em que a família real britânica viajou até ao Palácio de Balmoral para se acercarem da rainha Isabel II, que vivia as suas últimas horas. Agora, parece que as dúvidas sobre este tema podem ter-se dissipado.

Num excerto já divulgado do livro 'Charles III: New King, New Court. The Inside', que só será lançado a 18 de janeiro, o jornalista Robert Hardman esclarece que a atual princesa de Gales optou por ficar em casa, em Windsor, para cuidar dos três filhos, isto enquanto William viajava para a Escócia de urgência.

Hardman sublinhou ainda que tudo coincidiu com o início do novo semestre na escola de George, Louis e Charlotte e que, por isso, o casal decidiu que Kate deveria estar junto das crianças nesse dia importante.

À época, foi dito ainda que Meghan Markle optou por não acompanhar Harry porque Kate também haveria permanecido em casa, algo que um assessor real desmente nesta nova biografia do rei Carlos III. "Foi mais por sorte do que por decisão, mas tornou muito mais fácil dizer ao Harry que ele teria de viajar sozinho", pode ler-se.

