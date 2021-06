Em várias ocasiões, a rainha Isabel II já provou que não tem medo de aceitar um bom desafio, apesar das suas 95 primaveras. Durante um evento esta semana, onde foi acompanhada por Kate Middleton e por Camila, duquesa de Cornualha, a monarca foi desafiada a cortar um bolo com uma... espada.

Tal aconteceu esta sexta-feira, dia 11 de junho, a propósito de uma receção especial organizada com voluntários envolvidos na preparação do Platinum Jubilee, data que marcará o 70.º aniversário de Isabel II no trono britânico no próximo ano.

Ao ver a sogra com algumas dificuldades, uma vez que estava a cumprir a tarefa apenas com uma mão, eis que Camila acabou por dar uma ajuda.

Veja o momento no vídeo de seguida.

