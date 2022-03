Sandra Silva partilhou esta terça-feira no seu canal de YouTube um dos vídeos mais esperados pelos seguidores, aquele em que na primeira pessoa faz o relato do parto humanizado pelo qual passou há um mês.

A atriz contou ao pormenor todo o processo de trabalho de parto pelo qual passou e os momentos de enorme ansiedade que viveu dias antes de o primeiro filho nascer.

Sandra já estava muito ansiosa por ter passado as 40 semanas e o bebé não ter nascido, mas acabou por ficar ainda pior ao saber que o pai estava no hospital por ter-se sentido mal.

"Acordei e o meu pai ligou-me a dizer que tinha tido um AVC no dia anterior e que já tinha o resultado dos exames. Agora imaginem como é que eu, grávida de 41 semanas, me senti. Estava super mal. Além da ansiedade toda, saber disto... o meu mundo estava a desabar naquele momento", conta Sandra no seu relato.

Dias depois desta novidade inesperada, a jovem mãe entrou em trabalho de parto e viu nascer o pequeno Vasco.

Eis abaixo o relato completo.

