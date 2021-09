Esta quinta-feira, Pedro Teixeira sentou-se à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, onde abriu o coração para falar sobre a relação distante com o pai.

Depois dos pais se separarem, o ator ofereceu alguma resistência em manter-se próximo do pai, o que acabou por tornar a relação entre ambos pouco calorosa.

"O meu pai é das pessoas que menos vejo e sinto que inconscientemente, por maldade ou o que quer que seja, tenho sido um bocado duro", confessou.

O ator frisou que não tem dúvidas do amor que os une, mas que "por sua culpa" a vida os foi afastando. "Não estive presente tantas vezes como queria", acrescentou.

Comovido, Pedro Teixeira deixou claro que não guarda "mágoa" do pai, mas que naturalmente se "afastou" para evitar conflitos.

