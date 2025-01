Diogo Alexandre foi, sem dúvida, um dos concorrentes mais controversos do 'Secret Story 8'. Contudo, a verdade é que conseguiu conquistar os telespectadores ou não tivesse sido eleito o grande vencedor do reality show da TVI.

Esta sexta-feira, dia 3, Diogo esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, a quem abriu o coração falando da sua infância e do difícil relacionamento que sempre teve com o pai.

"A necessidade de ter um mundo próprio também era para o compensar do mundo que o rodeava em termos de família? Ao que julgo saber (…) havia uma relação tóxica entre pai e mãe?", questionou Goucha.

"Tinham uma relação disfuncional. O meu pai viveu num orfanato, só conheceu o pai dele aos 14 anos, com a idade fui percebendo que todas as ações dele tinham algo por trás", realçou.

O objetivo do entrevistado, referiu, era "encontrar algum tipo de ferramenta em que comunicasse melhor com ele".

Diogo recorda ainda que quando os pais se separaram, este afastou-se do pai, não falando com ele durante três anos.

"Na infância, a minha relação com ele sempre foi muito complicada. Dizia algo para o conhecer melhor e ele levava com uma provocação, irritava-se", notou ainda.

"Só em adulto, aos 25 anos, é que consegui perdoar-lhe. 'Aceito o que tu fizeste, perdoou-te, mas não esqueço o que está aqui'", completou.

