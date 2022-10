Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz não conseguiram conter a emoção depois de terem conversado com Gustavo Carvalho, um menino de nove anos que luta para voltar a andar depois de ter deixado de conseguir fazê-lo há dois anos.

O momento foi destacado nas redes sociais do programa da TVI.

Os apresentadores dão uma palavra de força ao menino, oferecendo-se para o ajudar naquilo que for preciso.

"Às vezes é só preciso escutar. Perceber o que está do outro lado. E do ‘outro lado’ há sempre tanto com quem podemos aprender. Grande Gustavo. O menino que tem a força de um Cristiano Ronaldo e me deixou sem palavras", notou Cláudio no seu Instagram.

Veja o momento.

